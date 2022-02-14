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Anadolu Üniversitesinden yeni nesil kütüphane Milyonlarca üniversiteli Açık Kütüphane’den yararlanıyor Materyal sayısı neredeyse 50 bini buldu

İHA

Anadolu Üniversitesi, 2016 yılından bugüne dijital kütüphane anlayışını "Açık Kütüphane" vasfına dönüştürerek öncü bir anlayışa imza atıyor.

Anadolu Üniversitesinden yeni nesil kütüphane Milyonlarca üniversiteli Açık Kütüphane’den yararlanıyor Materyal sayısı neredeyse 50 bini buldu

Anadolu Üniversitesi, 2016 yılından bugüne dijital kütüphane anlayışını “Açık Kütüphane” vasfına dönüştürerek öncü bir anlayışa imza atıyor.
Dijitalleşen dünya, gündelik yaşamda normal alışkanlıklarımızı giderek artan bir ivmeyle değiştirdiği gibi kütüphane materyallerinin dijitalleştirilmesi de insanların bilgiyi keşfetme ve araştırma yapma biçimlerini değiştiriyor. Bu yönüyle dijitalleşen dünya ile eğitimin ve sürecin ayrılmaz parçası olan kütüphanelerin dijital boyut kazanması da kaçınılmaz hale geldi. Anadolu Üniversitesi, bahsedilen kapsamda, 2016 yılından bugüne dijital kütüphane anlayışını Açık Kütüphane vasfına dönüştürerek öncü bir kütüphanecilik anlayışına imza atıyor. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, A.Ü. Kütüphanesi ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) gibi üniversitenin farklı birimlerinin eşgüdümlü çalışması ile Açık Kütüphane oluşturdu. Bu alanda özellikle nadir eserlerle birlikte mikrofilmleri, yerel ve ulusal gazeteleri, klasikleri ve pek çok farklı eseri işleyerek dijital platformlara aktardı.

Açık Kütüphane, toplumsal hafızaya hizmet ediyor
Açık Kütüphane, bütün Türkiye’de öncü olduğu gibi Anadolu Üniversitesi kurumsal hafızasını da kullanıcılarına etkili bir biçimde aktarıyor. Açıköğretim Sistemi arşiv kitapları ve videolarının yer aldığı Açık Kütüphane, bir yandan da dijitalleştirilen mikrofilmler ile ulusal ve yerel gazeteleri kullanıma sunarak kurumsal hafızanın yanı sıra toplumsal hafızayı da kayıt altına alıyor. Nadir kitaplar ile Türk klasiklerinin yer aldığı adreste aynı zamanda sesli kitaplara da ulaşılabiliyor. Açık Kütüphane web adresi, Anadolu Üniversitesinin büyük önem verdiği “Engelsiz Üniversite” anlayışıyla paralel bir şekilde erişilebilirlik açısından her türlü imkânı, bilhassa engelli kullanıcıları ile paylaşıyor. Böylelikle çok farklı nitelikteki zengin içerik, kullanıcı dünyanın neresinde olursa olsun onun istediği zaman erişebileceği bir hâle kavuşuyor.

Toplam materyal sayısı her geçen gün hızla artıyor
Toplamda hâlihazırda 49 bin 314 materyalin yer aldığı Açık Kütüphane web adresinde, materyallerin çoğunluğunu Türk kültür tarihinde önemli bir yere sahip olan dergi ve gazetelerin mikrofilmleri oluşturuyor. Bin 337 AÖF arşiv videosu ve 804 AÖF arşiv kitabının yer aldığı adreste 598 açıköğretim kitabı yer alıyor. 841 nadir kitabın dijitalleştirilerek aktarıldığı acikkutuphane.anadolu.edu.tr adresinde 3 bin 405 adet taranmış yerel gazete yer alıyor. Yine bu dijital platformda toplamda bin 569 sesli kitap, 18 Türk klasiği ve 8 adet de AÖS yayını bulunuyor.

Açık Kütüphane bütün Türkiye’ye ulaşmayı amaçlıyor
Anadolu Üniversitesi bünyesinde özel olarak oluşturulan ekiple her gün daha fazla kaynağın dijitalleştirildiği Açık Kütüphane, her geçen gün daha da büyüyor. Şu an için sayısı milyonları bulan Anadolu Üniversitesi örgün ve açıköğretim aktif öğrencileri ve mezunları ile akademik ve idari personelin kullanımına açık olan Açık Kütüphane, ilerleyen günlerde tüm vatandaşların erişimine hazır hâle getirilmeye çalışılıyor. Açık Kütüphane’ye acikkutuphane.anadolu.edu.tr adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilir.

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