(ÖZEL) Bu da Sevgililer Günü'ne özel çibörek Sevgililere özel kalpli çibörek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Bu da Sevgililer Günü'ne özel çibörek Sevgililere özel kalpli çibörek

İHA

(ÖZEL) Bu da Sevgililer Günü'ne özel çibörek Sevgililere özel kalpli çibörek

Eskişehir’de bir işletme, Sevgililer Günü'ne özel kalp şeklinde çibörek yaptı.
Eskişehir’in en meşhur yiyeceklerinden olan ve genellikle yarım ay şeklinde hazırlanarak ikram edilen çibörek, bir işletme tarafından Sevgililer Günü'ne özel kalp şeklinde pişirildi. Aşkın simgesi olan kalpli birçok ürün raflarda yerini alırken, bu ürünlere çibörek de eklendi. 30 yıldır çibörek ustalığı yapan Hakan Nalbant, çiftlere küçük bir hediye vermek istediklerini söyledi. Nalbant, “Bugün Sevgililer Günü'ne özgü olarak kalp şeklinde çibörek yaptık. Çiftlerimize daha iyi hitap edebilmek adına böyle bir şey düşündük. Çibörek işletmemiz tarafından onlara güzel bir jest olsun istedik. Normalde sunmuş olduğumuz çiböreğin farklı versiyonunu bugün onlara özel sunmuş olalım. Bugün çok güzel bir gün. Herkesin de Sevgililer Günü'nü kutluyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahvehane işletmecisini öldürdü, 'Hak etti' dedi
YEREL HABERLER Kahvehane işletmecisini öldürdü, 'Hak etti' dedi
Kahvehane işletmecisini öldürdü, 'Hak etti' dedi
YEREL HABERLER Kahvehane işletmecisini öldürdü, 'Hak etti' dedi
Kahvehane işletmecisini öldürdü, 'Hak etti' dedi
YEREL HABERLER Kahvehane işletmecisini öldürdü, 'Hak etti' dedi
Bisiklet lastiği tercihini önemseyin Kışın dişli bisiklet lastiği kullanımı daha büyük tehlikeler oluşturuyor Uzman önerisi, "Düz tabanlı ve geniş lastikler kışın daha iyi yol tutar"
YEREL HABERLER Bisiklet lastiği tercihini önemseyin Kışın dişli ...
Bu kirliliğe izin verilmemeli Elektrik direkleri ve trafolara asılan afiş ve broşürler tepki çekiyor Afiş ve broşürler görüntü kirliliği oluşturuyor
YEREL HABERLER Bu kirliliğe izin verilmemeli Elektrik direkleri ve ...
Adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi: “Pişmanım, ama hak etti”
YEREL HABERLER Adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi: “Pişmanım, ...
Anadolu Üniversitesinden yeni nesil kütüphane Milyonlarca üniversiteli Açık Kütüphane’den yararlanıyor Materyal sayısı neredeyse 50 bini buldu
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesinden yeni nesil ...
Önyargılar nedeniyle epilepsi hastalarının yaşam kaliteleri daha da düşüyor Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge: “Her yıl yaklaşık 2,4 milyon yeni epilepsi hastalığı teşhisi konuyor” “Epilepsi, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ini etkiliyor”
YEREL HABERLER Önyargılar nedeniyle epilepsi hastalarının yaşam ...
Uzun yolculuklarda sinsi tehlike: Pıhtı atması Damarlara konulan pıhtı filtresi ile kalp ve akciğer korunuyor Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Taner Şaşırtan: “Uzun yolculuklar, obezite, hamilelik gibi etkenler bu hastalığa neden oluyor” “Uygun tedavi edilemeyen hastaların yüzde 50’sinde ölümcül pıhtı atması gerçekleşebiliyor”
YEREL HABERLER Uzun yolculuklarda sinsi tehlike: Pıhtı ...
Yaban hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Yaban hayvanları unutulmadı
(ÖZEL) Gündüz sanayide, akşam ringde mücadele ediyor Rakibini 1 buçuk dakikada nakavt etmesiyle dikkat çekmişti Milli kick boksçu Doğan Kılıç yeni başarılar için sıkı çalışıyor Genç sporcu Doğan Kılıç, “Daha büyük arenalarda ismimi duyuracağıma inanıyorum” Kılıç’ın antrenörü Seda Duygu Aygün Bayraktar: “Sporcumuzun elinden tutulduğu takdirde dünyada hiç kimse ona karşı mücadele edemeyecektir”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Gündüz sanayide, akşam ringde mücadele ...
(ÖZEL) Her gün aynı saatte gökyüzünde müthiş koreografi Bir buçuk aydır kuşlar görsel şölen sunuyor Eskişehir'de binlerce sığırcık kuşunun dansı, çıkardıkları ses çevredeki insanları kendilerine hayran bırakıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Her gün aynı saatte gökyüzünde müthiş ...
Peçete hırsızlarına karşı asma kilitli önlem Asma kilit takılı peçetelik görenlerin dikkatini çekiyor
YEREL HABERLER Peçete hırsızlarına karşı asma kilitli önlem Asma ...
‘Horlama’ kaliteli uykunun önüne geçiyor Kalitesiz uyku, gün içindeki olumsuzlukları beraberinde getiriyor Prof. Dr. Vural Fidan: "Horlamanın ilaç, medikal veya cerrahi yöntemlerle tedavisinin yapılması büyük önem taşıyor” “Fiziksel dinlenme olmadığında yatakta kaç saat geçirilirse geçirilsin bedende yorgunluk ve güçte hızlı tükenme oluşuyor"
YEREL HABERLER ‘Horlama’ kaliteli uykunun önüne geçiyor Kalitesiz ...
Fırtına bitip balık bollaşınca tezgahlar da doldu taştı
YEREL HABERLER Fırtına bitip balık bollaşınca tezgahlar da doldu ...
Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
İki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2'si ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER İki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2'si ağır 4 ...
20 ilden 650 sporcu Eskişehir’de ter döküyor Eskişehir İllerarası Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER 20 ilden 650 sporcu Eskişehir’de ter ...
Tarihi bina alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Tarihi bina alevlere teslim oldu
Sanayi sektörü hız kesmiyor Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş: "Sanayinin hız kesmemesine ilişkin destekler ve yapısal ekonomik reformlar devam etmelidir"
YEREL HABERLER Sanayi sektörü hız kesmiyor Eskişehir Sanayi Odası ...
Tartıştığı kahvehane sahibini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tartıştığı kahvehane sahibini silahla öldürdüğü iddia ...
'Dinliyoruz Tepebaşı' ile vatandaşlar internet üzerinden görüş ve öneri sunabiliyor
YEREL HABERLER 'Dinliyoruz Tepebaşı' ile vatandaşlar internet ...
Tepebaşı'ndan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için “Online Hizmetleri Öğrenme Dersleri”
YEREL HABERLER Tepebaşı'ndan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için ...
Eskişehir’de sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Eskişehir’de sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.