Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da vakalar arttı



ESKİŞEHİR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Eskişehir´in yanı sıra komşu iller Bilecik ve Kütahya´da vaka sayıları arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak4 Şubat haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de, vaka sayısı 100 bin kişide 625,88´den 10,35 artışla 636,23´e yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da, 100 bin kişide 601,37 olan vaka sayısı 327,03 artışla 928,40 oldu. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide 628,21 olan vaka sayısı, 74,98 artışla 703,19´a çıktı.

Koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olan 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 86, Bilecik'te yüzde 84, Kütahya'da ise yüzde 79,8 oldu.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında vaka sayısı artışına rağmen Eskişehir ve Bilecik´te yeşil alanların çoğaldığı, önceki haftaya göre 327,03 oranında artış gösteren Kütahya´da kentin tamamının `çok yüksek risk´ anlamına gelen kırmızı olduğu görüldü. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-02-14 15:28:10



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