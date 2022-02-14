Eskişehir’de vaka sayısı bir önceki haftaya göre arttı

Eskişehir’de 100 bin kişide görülen haftalık Covid19 vaka sayısı, bir önceki haftaya göre arttı.

Nüfusunun yüzde 86’sı aşılanan Eskişehir’de 100 binde görülen haftalık koronavirüs vaka sayısı arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yayımladığı tabloya göre, 29 Ocak4 Şubat tarihleri arasında kentte 100 binde görülen vaka sayısı 636,23 olarak kaydedildi. 2228 Ocak vaka sayısı 100 binde 625,88 olan kentteki vaka artışı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,65 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, Eskişehir en yüksek aşılama oranına sahip iller arasında 7’nci sıradaki yerini koruyor.

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