Tarihi gramofonuna gözü gibi bakıyor Nadir bulunan 100 yıllık teneke borulu antika gramofonunu paha biçemiyor

Eskişehir’de antika işiyle uğraşan Haldun Dikmen, birkaç ay önce satın aldığı tarihi gramofona gözü gibi bakıyor.

Gençlik yıllarında merak saldığı antika işini, ticarete dönüştüren 61 yaşındaki Haldun Dikmen, elinde olan bazı ürünleri satmaya kıyamıyor. Birkaç ay önce satın aldığı ve nadir bulunan 100 yıllık teneke borulu gramofonunu paha biçemiyor. Her gün bakımını yaptığı gramofonu gözü gibi bakan Dikmen, antika işini tutkuyla yaptığını söyledi.



“Her gün gramofonumun bakımını yaparım”

Uzun yıllardır antika ticareti yapan Haldun Dikmen, işini tutkuyla yaptığını söyledi. Eline geçen antika gramofonun nadir bulunduğunu ve bu yüzden satmayı düşünmediğini aktaran Dikmen, “Dükkanımda çok çeşit antika ürün satıyorum. Eski plaklar, radyolar ve gramofon gibi antika eşyaları alıp satıyorum. Yaklaşık birkaç ay önce elime teneke borulu nadir bulunan gramofon geçti. Antikalarımın hepsi değerli, ama teneke borulu gramofon ilk üretimlerden olduğu için satmaya kıyamadım. Her gün gramofonumun bakımını yaparım, temizlerim. Bir işi yapacaksak düzgün yapmak gerekir. Müşteriler benden bir şey aldıktan sonra tamirci peşinde koşmaları doğru değil. O yüzden bütün antikalarımın bakımını yapıp, sağlam teslim ediyorum” dedi.

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