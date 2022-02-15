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Z kuşağının yeni gözdesi atari Nostalji oyun sevdalıları atari satışlarını arttırdı Hem nostaljik oyunlara olan merak, hem de yeni nesil oyun konsollarında yaşanan fiyat artışı talebi arttırdı

İHA

Z kuşağının yeni gözdesi atari Nostalji oyun sevdalıları atari satışlarını arttırdı Hem nostaljik oyunlara olan merak, hem de yeni nesil oyun konsollarında yaşanan fiyat artışı talebi arttırdı

Eskişehir’de yeni nesil atari satışları, nostaljik oyun tutkunu gençlerin ilgisiyle birlikte artışa geçti.
Eskişehir’de gençler ağırlıkta olmak üzere tüm oyun meraklısı vatandaşlar, hem nostaljik oyunlara olan merakından, hem de yeni nesil oyun konsollarında yaşanan fiyat artışından dolayı atari satıcılarına talep göstermeye başladı.
Yıllardır dükkanında atari ve çeşitli bilgisayar oyunları satışı yapan Ömer Hurma, “Daha çok 30’lu yaşlarda vatandaşlar atariyi tercih ediyor olsa da, şimdiki gençler arasında da çok popüler bir hal almaya başladı” dedi.

Vatandaşların eskiye çağrışım yapmak adına tercih ettiğinin altını çizen Hurma, koleksiyon yapmak adına bile birçok müşterinin atari satın aldığını belirtti. 90’lı yıllarda oynanan birçok oyunun yeni nesil atarilerin içinde yüklü olduğunu dile getiren Hurma, şunları anlattı;

“Yeni nesil atarilerin fiyatları da gayet uygun”
“Eski atarilerin kasetle çalışma zorunluluğu vardı. Bu yüzden oynamak istediğiniz her oyunun kasetini ayrıca bulmanız gerekiyordu. Yaşadığımız çağda, teknolojinin ilerlemesi ve yeni nesil oyun konsollarının çıkmasıyla birlikte artık bu kasetler piyasada bulunamıyor. O yüzden yeni atarilerde eski tarzda birçok oyun yer alıyor. Tabii ki buna rağmen kasetleri bulan veya eski atari kasetlerini saklayanlar var. Onlar için de, yeni nesil atari olmasına rağmen üstünde kaset girişi yer alıyor. Atarimiz yeni televizyonlarda ancak uygun giriş yeri olduğunda çalışıyor, ancak ben müşterilere eski televizyonunuz varsa alın diye uyarılarda bulunuyorum. Oyun görüntüleri eski tarzda olduğu için televizyonlarda görüntü kalitesi düşük olabiliyor veya oyunu hiç çalıştırmayabiliyor. Buna rağmen her yaştan müşterimizin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Yeni nesil atarilerin fiyatları da gayet uygun. 250300 TL arasında her fiyattan atari bulunabiliyor. Vatandaşlar, atari sayesinde oyun konsollarına kıyasla maliyeti çok daha uygun şekilde onlarca oyuna rahatça ulaşabiliyor ve çocukluk dönemlerine geri dönebiliyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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