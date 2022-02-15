Genç kadını taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi

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Eskişehir’de meydana gelen taciz olayının şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de 13 Mart 2021 gecesi saat 03.20 sıralarında evine gitmekte olan Ş.T., Yenibağlar Mahallesi’nde T.Ö. tarafından taciz edilmişti. Önce takip edilen daha sonra T.Ö.’nün kolundan tutarak sokak arasına sürüklediği Mağdur Ş.T.’nin şikâyeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerince incelenen 40 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin ardından kimliği tespit edilen T.Ö., ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli T.Ö., adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen T.Ö.'nün adliye girişinde şapkayla yüzünü gizlerken gazetecilerin sorularına da yanıt vermedi.

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