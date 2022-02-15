Başkan Bozkurt’tan Geyve Belediye Başkanı Kaya’ya ziyaret

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Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Sakarya Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya’yı ziyaret etti.

Geyve Belediye Başkanlığı Makamında gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya nazik ziyaretlerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür ederken, Başkan Bozkurt’ta misafirperverliklerinden dolayı Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya’ya teşekkür etti.

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