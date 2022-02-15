Lösemi son yıllarda yeni doğan bebeklerde dahi görülmeye başlandı

LÖSEV Eskişehir’de Çocukluk Çağı Kanserleri Günü nedeniyle bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, Türkiye’de her yıl 3 binden fazla çocuğa kanser tansısı konulduğunu, löseminin görülme yaşının 1 yaşın altına düştüğünü hatta yeni doğan bebeklerde de görülmeye başladığı vurgulandı.

LÖSEV Eskişehir’de, Çocukluk Çağı Kanserleri Günü’nde lösemiye dikkat çekerek, Türkiye’de her yıl 3 binden fazla çocuğa kanser tansısı konulduğunu, löseminin görülme yaşının 1 yaşın altına düştüğünü hatta yeni doğan bebeklerde de görülmeye başladığını duyurdu. LÖSEV yayınladığı açıklama da aileleri Covid’den değil lösemiden korkmaya ve erken teşhise dair uyardı. Açıklamada “Çocukluk çağı kanserleri en sık ilk 5 yaşta görülüyor. Çocukluk çağında en çok görülen kanser türü ise lösemi. Tanık olunan vakaların Löseminin görülme yaşının 1 yaşın altına düştüğünü gösterdi. Hatta yeni doğan bebeklerde löseminin görülmeye başladığını üzülerek kaydediyoruz. LÖSEV, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı olarak biliyoruz ki, çocukluk çağı kanserlerinin yüzde 30’unu lösemi oluşturuyor. Çocukluk çağı kanserlerinde belirtilerin erken fark edilmesi diğer kanser türlerinde olduğu gibi tedavide başarıyı etkiliyor. Erken teşhisle tedavi oranı yüzde 80’e ulaşıyor. Ebeveynlerin farkındalığının artması hayat kurtarıcı rol oynuyor. Bu nedenle LÖSEV olarak aileleri belirtiler konusunda dikkat etmelerini öneriyoruz. Çocuklarda görülen kanser belirtileri ise genellikle yetişkin kanser hastalarında görülen belirtilerden farklı seyrediyor. Sebebe bağlı olmayan morarmalar, kemik ağrıları, lenf bezlerinde büyüme, çocuklarda en çok görülen belirtiler arasında yer alıyor” denildi.

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