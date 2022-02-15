Genç kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de evine giden genç kadını taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Yenibağlar Mahallesi’nde 13 Şubat gece 03.20 sıralarında evine giden Ş.T. isimli kadın, T.Ö.’nün tacizine uğramıştı. Mağdur genç kadının şikayetçi olmasıyla polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları başladı. İkametine yapılan operasyonla gözaltına alınan T.Ö. bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.