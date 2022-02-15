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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

İHA

Genç kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de evine giden genç kadını taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Yenibağlar Mahallesi’nde 13 Şubat gece 03.20 sıralarında evine giden Ş.T. isimli kadın, T.Ö.’nün tacizine uğramıştı. Mağdur genç kadının şikayetçi olmasıyla polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları başladı. İkametine yapılan operasyonla gözaltına alınan T.Ö. bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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