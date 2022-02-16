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Dünyanın en çok üyeye sahip öğrenci toplulukları Anadolu Üniversitesi’nde Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları platformu toplamda 616 bin 524 öğrenciye ulaşıyor

İHA

Dünyanın en çok üyeye sahip öğrenci toplulukları Anadolu Üniversitesi’nde Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları platformu toplamda 616 bin 524 öğrenciye ulaşıyor

Anadolu Üniversitesi, Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirerek Açıköğretim Sistemi bünyesinde oluşturulmuş “Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları” ile öğrencilere, farklı ilgi alanlarına hitap eden etkinliklere sanal ortamlar üzerinden katılabilme olanağı sağlıyor.
Açık ve uzaktan öğrenimin dünyadaki öncü kurumlarından Anadolu Üniversitesi, Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirerek Açıköğretim Sistemi bünyesinde oluşturulmuş “Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları” ile öğrencilere, farklı ilgi alanlarına hitap eden etkinliklere sanal ortamlar üzerinden katılabilme olanağı sağlıyor. Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları platformu, öğrencilerin mekânsal sınırlamaları aşarak bulundukları yerden nitelikli vakit geçirebilmeleri adına etkileşimli (interaktif) bir sanal ortam sunuyor. 2021 yılında sayısını sekize yükselten “Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları”, Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin yaşam boyu eğitim almaları ve kendi kişisel gelişimleri için gerekli olan kazanımları edinebilmeleri konusunda büyük bir önem arz ediyor. Öğrencilerin alanında uzman kişilerle bir araya getirip bilgi ve birikim paylaşımına imkân sağlayan ve nitelikli bir tartışma ortamı hazırlayan sistem; üyelerinin talepleri ve beklentileri doğrultusunda her yıl yenilenmeye ve gelişmeye devam ediyor.

600 bini aşkın öğrencisi ile “Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları” giderek büyüyor
Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları platformu toplamda 616 bin 524 öğrenciye ulaşıyor. Platformda yer alan Kitap Topluluğu 143 bin 284, Fotoğraf Topluluğu 101 bin 435, Bilişim Topluluğu 86 bin 848, Sinema Topluluğu 96 bin 171, Tarih Topluluğu 78 bin 126, Müzik Topluluğu 64 bin 572, Sosyoloji Topluluğu 39 bin 204 ve Tasarım Topluluğu ise 6 bin 884 üyesine sosyal ve etkileşimli alanlar oluşturarak hizmet sunuyor. Her bir topluluk ayda bir kez alanında uzman kişileri davet ederek üyelerinin toplulukta aktif bir şekilde yer almasına imkân veriyor. Bu çevrimiçi etkinliklerde öğrenciler, oluşturulan tartışma platformu sayesinde etkinlik süresince birbirleriyle ve konuklarla etkileşime girebiliyor; ayrıca kendilerine de sorulan sorulara doğru cevap vermeleri durumunda çeşitli hediyeler kazanabiliyorlar. İstenilmesi durumunda birden fazla topluluğa eş zamanlı bir şekilde üye olmak da mümkün. Bütün etkinlikler https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden ve üniversitenin sosyal medya hesaplarından duyurulduğu gibi gerçekleştirilen etkinlikler daha sonrasında takip etmek isteyenler için kayıt altına alınıyor.

Topluluk etkinliklerine dileyen herkes erişim sağlayabiliyor
Anadolu Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler ve tüm personel https://ekampus.anadolu.edu.tr adresi üzerinden topluluklara ücretsiz bir şekilde kayıt yaptırabiliyor. Yine dileyen herkes eDevlet Kapısı (turkiye.gov.tr) sistemi üzerinden platforma giriş yaparak etkinliklere erişim sağlayabiliyor.

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