Ailesi için her gün sokaklarda

Eskişehir'de karton toplayarak ailesinin geçimini sağlayan 19 yaşındaki Suriyeli Seyfullah Alassad, her gün sokak sokak gezerek nasibini arıyor.

Eskişehir'e dört yıl önce gelen 19 yaşındaki Suriyeli Seyfullah Alassad, ailesine bakmak için karton topluyor. Haftanın her gününü sokaklarda karton arayarak geçiren Suriyeli Seyfullah, soğuktan elleri üşümesine rağmen ekmek parası için mücadelesini sürdürüyor. Eskişehir’in zorlu hava koşullarına alıştığını ifade eden Suriyeli genç, çalışırken en büyük sorununun trafikteki arabaların onu hiçe sayması olduğunu dile getiriyor. Ailesinin geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olduğunu söyleyen Seyfullah, “Halimden memnunum ve haftanın her gününü böyle geçiyorum. Bizim için tatil diye bir şey yok. Aile ferdilerimin ihtiyaçlarımı sağlamak için sokak sokak karton ve plastik aramak zorundayım. Kaldırımlardan arabamı indirip çıkartırken zorlanmam dışında bir sorun yok çok şükür” dedi.

