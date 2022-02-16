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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye çalışanları ‘ek ücret’ eylemi yaptı

İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personelleri, aldıkları zammı yeterli bulmadıkları için 'ek ücret' talebiyle belediye binası önünde eylem yaptı.

Belediye çalışanları ‘ek ücret’ eylemi yaptı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personelleri, aldıkları zammı yeterli bulmadıkları için ‘ek ücret’ talebiyle belediye binası önünde eylem yaptı.
Asgari ücret zammından sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi işçileri, aldıkları zam oranını yetersiz buldu. Aldıkları maaşın taban fiyatının 5 bin 350 liraya sabitlenmesini talep eden grup, ek ücretlerde de artış istedi. Belediye yetkilileriyle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alamayan çalışanlar, çareyi belediye binası önünde eylem yapmakta buldu. Büyükşehir Belediyesi binasının önünde toplanan kalabalık grup, sloganlar eşliğinde basın açıklaması yaptı.

“Belediye yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşmeler maalesef sonuçsuz kalmıştır”
Yüksek sayıdaki katılımla gerçekleşen eylemde söz alan Belediyeİş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, yaptıkları görüşmelerde olumlu sonuç alamadıklarını belirtti. Çalıştıkları belediyelerden ek ücret artışı beklediklerini söyleyen Azak, şu ifadeleri kullandı:
“Biz emekçileriz. Aldığımız ücretle, günü kurtarmaya, hayatımızı devam ettirmeye çoluk çocuğumuza bakmaya çalışıyoruz. Belediye emekçileri olarak bizim için bu yoksulluk sürdürülebilir değildir. Belediye yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşmeler maalesef sonuçsuz kalmıştır. Belediyeİş Sendikası Eskişehir Şubesi olarak Büyükşehir Belediyesine, Odunpazarı Belediyesine, Tepebaşı Belediyesine ve örgütlü olduğumuz ilçe belediyelerine diyoruz ki, yapılması gereken açıktır. Var olan, yoksulluğu adaletsizliği ortadan kaldırmanın, tüm belediye emekçilerinin geçim derdi olmadan daha verimli hizmet üretmesinin yolu, enflasyona ezdirmeden ayrımsız tüm üyelerimiz için ek ücret artışıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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