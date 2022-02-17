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Ağaç yetiştirmek sabır gerektiriyor Düzenli bakılan ağaçlar 2 yılda meyve veriyor Meyve vermeye hazır olan ağaçlar daha yüksek fiyata satılıyor Fidancı Zekai Kutlu: “Fidanlar nemini kaybetmemesi için toprakta bekliyor” “Ağaç önce kendini tamamlıyor, sonra bize bakıyor”

İHA

Ağaç yetiştirmek sabır gerektiriyor Düzenli bakılan ağaçlar 2 yılda meyve veriyor Meyve vermeye hazır olan ağaçlar daha yüksek fiyata satılıyor Fidancı Zekai Kutlu: “Fidanlar nemini kaybetmemesi için toprakta bekliyor” “Ağaç önce kendini tamamlıyor, sonra bize bakıyor”

Nemini kaybetmemesi için kökleri toprak altında bekletilen meyve fidanları, bahçede düzenli bakımın ardından iki yıl içerisinde meyve veriyor.
Eskişehir’e çeşitli illerden gelen meyve fidanları, özellikle bahçesi olan vatandaşlar tarafından hobi amaçlı olarak tercih ediliyor. Ortalama 40 TL’den başlayan fidan kökleri, nemini kaybetmemesi için en geç 48 saatte toprakla buluşuyor. Fidanlar, satın alındıktan sonra düzenli bir bakımla minimum iki yılda meyve veriyor. Meyve ağacı yetiştirmeyi bir sabır işi olarak tanımlayan fidancı Zekai Kutlu, ağaçların önce kendisini tamamladığını, sonrasında ise insanlara baktığını söyledi.

“Fidanlar düzenli bakımla yaklaşık 1 yılda taçlanıyor”
Üreticiler tarafından sökülen fidanların, en fazla 48 saat sonra toprağa dikilmesi gerektiğini anlatan Eskişehirli fidancı Zekai Kutlu, bunun önemli bir uygulama olduğunu kaydetti. Düzenli bakımla meyve vermesine kesin gözüyle bakılan ve yarı yarıya şansı bulunan fidanların da olduğunu söyleyen Kutlu, “Fidanları hemen toprağa dikmezseniz kökler nemini kaybediyor ve vatandaş da tutturamıyor. Ne kadar toprakta kalırsa o kadar hızlı tutar. Bunlar şu anda sopa gibi görünüyor, ama vatandaş bunu belli boyutta budayarak dikince ve düzenli bakınca 1 yıl içinde taçlanıyor. Şu anda Eskişehir’de sadece bizim işletmemizde armut, elma, kayısı, badem, şeftali, nektarın, hünnap, muşmula, kızılcık, dut, ceviz ve yüzde 50 şansı olan diğer ürünler var. İncir, koca yemiş, ahududu, böğürtlen gibi meyve fidanlarımız bulunuyor” dedi.

“Ağacı diktiğinizde hemen meyve vermeyecek, bu bir sabır işi”
Ağaç yetiştirmenin bir sabır işi olduğunu vurgulayan Kutlu, “Vatandaş bu ağaç fidanını alınca 24 saat içinde toprakla buluşturmalı. Bu iş sabır işidir. Bu ağacı diktiğinizde hemen meyve vermeyecek. En az 2 yıl içinde meyve verecek. O da çok fazla olmayacak. Özenle, sabırla yetiştirirseniz ileride de meyvesini alıyorsunuz. Meyve vermeye hazır olarak satılan fidanlar da var. Bunlar daha büyük, ancak fiyat olarak daha yüksek. Bir nevi o aradaki süreci de ekstra parayla satın almış oluyorsunuz” diye konuştu.

“Ağaç önce kendini tamamlıyor, sonra bize bakıyor”
Fidan fiyatlarının 40 TL civarında olduğunu belirten Kutlu, “Yaklaşık 45 yaşında, şu anda dikseniz iki kişiye meyve verebilecek ağaçlar var, ancak onların fiyatları diğerlerini neredeyse 4’e katlıyor. Ağaç grubu sabır ve zaman işi. Küçüğü aldığın zaman hesaplı, ancak büyükten aldığında zaman satın alıyorsun. Bir inşaat gibi bizim çalışmamıza bağlı değil, doğanın sana verdiği zamanla alakalı. Ağacın yerine, bakımına, kendini tamamlamasına göre meyve vermesi minimum 2 yıldan başlıyor. Yani aslında ağaç önce kendini tamamlıyor, sonra bize bakıyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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