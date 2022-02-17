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Hemşirelik öğrencisi çektiği videolarla para kazanmaya başladı Eğitim almadan yaptığı çekimler milyonlarca kez izlendi Merak edip başladığı işte eğitim vermeye başlayacak Eskişehir’e bir de o hemşirenin objektifinden bakın Ferhat Türkoğlu: "Eskişehir konseptli videolarım toplamda 3 milyon izlendi"

İHA

Hemşirelik öğrencisi çektiği videolarla para kazanmaya başladı Eğitim almadan yaptığı çekimler milyonlarca kez izlendi Merak edip başladığı işte eğitim vermeye başlayacak Eskişehir’e bir de o hemşirenin objektifinden bakın Ferhat Türkoğlu: "Eskişehir konseptli videolarım toplamda 3 milyon izlendi"

Eskişehir’de hemşirelik okuyan Ferhat Türkoğlu, yaptığı görüntü çekimleri ve montaj sayesinde milyonlarca izlenme sayısına ulaşarak para kazanmaya başladı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde hemşirelik bölümünde okuyan 24 yaşındaki Ferhat Türkoğlu, hobi olarak başladığı görüntü çekiminden, şimdilerde para kazanmaya başladı. 6 yılda kendini geliştiren ve görüntü yönetmeni olarak çeşitli şirketlerle sözleşmeli olarak çalışan Türkoğlu, sosyal medyada da milyonlarca izlenmeye ulaştı. Eskişehir'in cadde ve sokaklarını farklı açı ile çeken Ferhat Türkoğlu, 20 saniyelik videoları bile saatlerce uğraşarak renk örüntüleri ile süsledi. Hazırladığı videolar sayesinde kent tanıtımını da yaptığını ifade eden Ferhat Türkoğlu, işini severek yaptığı için bu kadar izlenmeye ulaştığını belirtti.
Görüntü çekimi ve montajı konusunda hiçbir eğitim almadan çalışmalar yaptığını söyleyen Türkoğlu, “Eskişehir’de bu yaklaşık 6’ncı yılım. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik bölümü öğrencisiyim. Serbest görüntü yönetmenliği yapıyorum. Birkaç şirketle sözleşmem var, çekimler yapıyorum. Onun dışında kendime içerik üretmeye çalışıyorum. Yaklaşık 6 yıl önce paten üzerinde çekimler yapıyordum. Türkiye’de bu sporlara çok ilginin olmadığını gördüm. Kendimi yine de geliştirdim ama önü fazla açık değildi. İlk başlarda aksiyon kameraları ile çekimler yapıyordum. 3 sene sonra yani 2017 tarihinde artık görüntü yönetmenliğine girmeye başladım. Bir işi severek yaptığınızda zaten arkası geliyor ve para kazanmaya başlıyorsunuz” diye konuştu.

“Amacım güzel olan bir şehri daha güzel gösterebilmekte”
Sosyal medyada oldukça fazla izlenen 1 dakikalık videoların yaklaşık 7 saatte hazırlandığına değinen Türkoğlu, “Renk konusunda iyi olduğumu düşünüyorum. Elinizdeki kamera ne kadar iyi olursa olsun tabii ki kadraj bilgisi de çok önemlidir. Bence renk her şey oluyor. Görüntüde verdiğim herhangi bir ton dramatik bir an da oluşturabiliyor. Bir an da aksiyon filmi tadında bir görüntü de ortaya çıkarabiliyor. İşin sırrının renklerde olduğunu düşünüyorum. Çektiğim çok kötü bir görüntü bile olsa onu ben renklerle çok iyi bir hala getirebilirim. Sosyal medyada insanlar çok bilmediği için geri dönüşler farklı oluyor. Bu renklerin efekt olduğunu söylüyorlar. ‘Bu efekt nasıl oluyor, nasıl oluyor’ diye soruyorlar ama ben renkleri tek tek ayarladığım için 1 dakikalık video başında 67 saat geçiriyorum. Şu anda sosyal medyadaki bir videom 2 buçuk milyon izlendi. Onun dışında yine Eskişehir konseptli bir videom da 1 buçuk milyon izlendi. O videoları Adalar çevresinde 700 metre çapındaki dairelik bir alanda çektim ve bu video reklamsız olarak bu kadar izlenmeye ulaştı. Eskişehir konseptli videolarım toplamda 3 milyon izlendi. İnsanlar yorumlarda ‘burası Eskişehir mi?’ ya da ‘evet burası Eskişehir’ diyorlar. Benim amacım güzel olan bir şehri daha güzel gösterebilmek. Onun dışında vlog çekmeyi planlıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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