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Eskişehir Genç İş Adamları Derneği (ESGİAD) ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi arasında protokol anlaşması imzalandı.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nde imzalanan protokol ile ESGİAD üyeleri ve birinci derece yakınları Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nin sunmuş olduğu hizmetlerden ayrıcalıklı olarak faydalanabilecekler. Her iki taraf gerçekleştirilen bu iş birliğinin örnek teşkil ettiğini ifade ederken protokolden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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