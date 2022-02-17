Şüpheli şahıslar üzerinde 5 silah ele geçirildi

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Eskişehir’de polis ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı 4 şahıs üzerinde 4 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, Güllük, Eski Bağlar ve Yeni Bağlar mahallelerinde şüpheli şahıslar üzerinde bir çalışma yaptı. Yapılan aramalarda 4 şüpheli üzerinde 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 4 adet şarjör, 51 adet fişek, 1 adet pompalı diye tabir edilen tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

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