Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü değişti

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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt görevinden alındı.

Cırıt, Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon Kurul'nda görevlendirilirken, yerine Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman’ın getirildiği öğrenildi.

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