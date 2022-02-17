Çok uzun süre açık kalan televizyon yüklü masraf çıkarabilir Sık görülen LED panellerin yanma riskine karşı televizyon birkaç saate bir kapatılıp dinlendirilmeli Televizyon tamircisi Sami Diker, “LED panel tamiri bir hayli zor ve yüksek maliyetli" "Gün içinde uzun süre açık kalan televizyonların LED panelleri yanıp bozulabiliyor”

Televizyonların uzun süre açık kalmasının LED panellerinin yanmasına sebep olabileceği, bunun da vatandaşa yüklü bir masraf çıkarttığı belirtiliyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok yeteneğe sahip yeni nesil televizyonların, tamirleri de bir o kadar masraflı oluyor. Gün içinde uzun süre açık kalan televizyonların LED panelleri yanıp bozulabiliyor. LED panel tamirinin de bir hayli zorlu olması, vatandaşın yeni bir televizyon almasına yol açabiliyor.

Televizyonu iki saat çalıştırdıktan sonra dinlendirilmesi gerektiğini söyleyen televizyon tamircisi Sami Diker, LED yanması çoğunlukla televizyonun uzun süre açık kalmasından dolayı olduğunu söyledi. Diker, “Piyasayla rekabet edebilmek için en ucuz parçaları kullanıyorlar. Ucuz parçalar da LED yanmasında etkili. Ücretler kullanılan LED’lere göre değişiyor. Mesela 32 inç televizyonlarda 300 liradan başlıyor. Söküp takması da problem olduğu için en ufak bir hatada panel kırılabiliyor. En ucuz panel de bin 500 lira. Söküp takarken en ufak hatada kırarsak yenisini takmak zorunda kalıyoruz” dedi.



“Tamir etmeye çalışırken televizyon panellerini bozan müşterilerimiz de oluyor”

Bazı müşterilerinin internet üzerinden video izleyip, tamir etmeye çalışırken televizyon panellerine zarar verdiğini söyleyen Sami Diker, uzmana danışılması gerektiğini belirtti. Diker,” Vatandaşlar internet üzerinden izleyip kendileri de tamir edebilir, ama riskli bir işlem olduğundan uzmanına danışmaları daha iyi olur. Evinde kendi tamir etmeye çalışırken televizyon panellerini bozan müşterilerimiz de oluyor. Panel üzerinde kof dediğimiz çipler bulunmakta. O panelleri istemeden kesiyorlar. Panel tamiri de çok masraflı iş, filmler yırtıldığı zaman masraf 600 liradan başlıyor” diye konuştu.

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