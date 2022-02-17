Eskişehirli Ceren, Muaythai Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu 

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, Mustafa Kemal Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Ceren Sarıkaya, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu.

Mustafa Kemal Ortaokulu 7-C sınıfı öğrencisi Ceren Sarıkaya, 13-20 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ve 35 ülkeden yaklaşık 800 sporcunun mücadele ettiği Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda başarılı bir performans ile Avrupa ikincisi oldu. Okul Müdürü Işıl Aktaş, Avrupa ikincisi olarak Türkiye ve Eskişehir'e büyük bir başarı kazandıran Ceren Sarıkaya'yı tebrik etti.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-02-17 15:24:18



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