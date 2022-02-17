Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt, görevden alındı (2)

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GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YAPILDI

Eskişehir'de, ortaokul müdürü Mustafa Kartaler'in 10 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından bakanlıkça görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit ile ilgili yeni karar belli oldu. Eskişehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Cirit'in bakanlık koordinasyon kuruluna geçici olarak görevlendirildiği belirtilerek, "İl Milli Eğitim Müdürü Hakan CIRIT, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon Kurulu'na geçici görevlendirilmiştir" denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2022-02-17 16:59:52



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