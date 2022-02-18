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(ÖZEL) Genç eldivenler “Milli forma” için aralıksız mücadele ediyor Eskişehirli kaleciler hayallerinin peşinden koşuyor Kaleci antrenörü Yunus Çal: “Keşke diplomayı ilk aldığım zaman bu işe başlasaydım” Sporcu Alp Sert: “Kaleci olarak Volkan Demirel’i örnek alıyorum”

İHA

(ÖZEL) Genç eldivenler “Milli forma” için aralıksız mücadele ediyor Eskişehirli kaleciler hayallerinin peşinden koşuyor Kaleci antrenörü Yunus Çal: “Keşke diplomayı ilk aldığım zaman bu işe başlasaydım” Sporcu Alp Sert: “Kaleci olarak Volkan Demirel’i örnek alıyorum”

Eskişehir’de kalecilik eğitimi alan genç sporcular, milli formayı giyerek uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil etmeyi hedefliyor.
Uzun yıllar boyunca Anadolu’nun farklı kulüplerinde profesyonel kaleci antrenörlüğü yapan Yunus Çal, memleketi olan Eskişehir’deki çocukların kalecilik branşında kendilerini geliştirebilmesi için harekete geçti. Yaklaşık 2 buçuk yıl önce genç kaleciler yetiştirmeye başlayan Çal, Türkiye’nin farklı kulüplerinin alt yapılarına da sporcular gönderdi. 718 yaş arasındaki kadın ve erkek sporculara eğitim veren Çal, kalecilik eğitimi sayesinde çocukların hem fiziksel hem de mental olarak gelişim gösterdiğini vurguladı. Kaleciliği severek yaptıklarını söyleyen genç sporcular ise, milli formayı giyerek Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirttiler.

“İyi bir takımda kalecilik yapmak istiyorum”
Profesyonel kariyer olarak kalecilik mesleğine devam etmek istediğini ifade eden 14 yaşındaki Esra Yarım, “Çalışmalarımız çok eğlenceli geçiyor. Benim için çok faydalı oluyor. Olumlu yönde etkisini gördüm. Ablamda bizim takımda oynuyor. Onun sayesinde başladım. O demişti ‘kaleye geç’ diye. Bu şekilde başladım ve iyi ki de geçmişim. Gerçekten iyi bir takımda kalecilik yapmak istiyorum. 3 büyükler, yurt dışında bir takım ve özellikle de Milli Takım’da oynamayı çok istiyorum. Profesyonel kariyer olarak da bu mesleği gerçekten yapmak istiyorum” dedi.

“Buraya gelmeden önceki 5 senede hiçbir şey yapmadığımı fark ettim”
Genç bir sporcu olarak kendisine milli kaleci Volkan Demirel’i örnek aldığını ifade eden Alp Sert, “Ben küçüklüğümden beri kalecilik yapıyorum. Buraya gelmeden önceki 5 senede hiçbir şey yapmadığımı fark ettim. Buraya geldikten sonra da geliştiğimi gördüm. Normalde kaleciler takımda ayrı olduğu için kendini biraz dışlanmış hissediyorsun ama burada kabul eden bir çevreye gelmiş oluyorsun. Bir spor kulübü için ilan gördüm. Ondan sonra kalecilik yapmak istediğimi söyledim. İlk oraya gittim, ondan sonra da devam ettim. Kaleci olarak Volkan Demirel’i örnek alıyorum. Çünkü kalecilikten öte kendisine güveni var. Takımı yönetiyor, diğer kaleciler gibi pısırık davranmıyor. Bazı kaleciler sesini çıkartmaz, konuşmaz. Volkan ise oyunu kontrol eden bir kaleci olarak geliyor” ifadelerini kullandı.

“A Milli Takım seviyesinde oynayacaklarına inanıyorum”
Yaklaşık 16 yıldır farklı takımlarda profesyonel kaleci antrenörlüğü yaptığını ve şu anda da 60 genç sporcusu olduğunu söyleyen Yunus Çal, “Memleketten iyi kaleciler çıkacağına inandığım için bu işi yapıyorum. Şu anda da çok iyi gidiyor. Katılım ve çocuklarımızın gelişimi çok iyi devam ediyor. Birkaç kalecimizi transfer ettik. Elimizde inanılmaz yetenekli çocuklar var. İlerde çok büyük yerlerde oynayacaklarına inanıyoruz. Çocukların hem mental hem de fiziksel olarak gelişmelerinde yardımcı oluyoruz. Şu anda bir kalecimiz Galatasaray’a transfer oldu, bir kalecimiz de oradan deneniyor. Bu çocukların ilerde çeşitli yaş gruplarında, A Milli Takım seviyesinde oynayacaklarına inanıyorum. İnanılmaz şekilde mutlu oluyorum. Yaklaşık 16 yıldır gurbette kaleci antrenörlüğü yapıyorum. Anadolu’nun çeşitli kulüplerinde profesyonel kaleci antrenörlüğü yaptım. Keşke ilk diplomayı aldığım zaman bu işe başlasaydım” şeklinde konuştu.

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