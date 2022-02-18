Eskişehir’de yeni hız tespit sistemleri kullanılmaya başlandı

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü AnkaraSivrihisar karayoluna konumlandırılan hız tespit sistemleri aktif edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yürütülen PTSEDS Projesi kapsamında, ortalama hız tespiti sistemi SivrihisarAnkara/Ankara Sivrihisar arasında tarihinde aktif olarak kullanılmaya başlandığı belirtildi.

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