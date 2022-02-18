Aynı apartmanda karşılaştığı husumetlisini öldüren zanlı 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı Mahkeme heyeti iyi hal indirimi uyguladı Cinayet zanlısı: "Maktulü öldürme ya da yaralama kastım yoktu"

Eskişehir’de iki yıl sonra karşılaştığı husumetlisini bıçaklayarak öldüren Kerim Enes B., ‘kasten öldürme’ suçundan iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay geçen yıl mayıs ayında Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi’nde gerçekleşti. İki yıl önce içkili bir mekânda kavga eden Mustafa Koca (38) ve Kerim Enes B. (22) cinayetin işlendiği gün mahalledeki bir apartmanda karşılaştı. Kerim Enes B., Mustafa Koca’yı bıçaklayıp kaçtı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Koca, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ağır yaralanan Koca, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı Kerim Enes B., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet zanlısı Kerim Enes B. hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Kerim Enes B.’nin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Kerim Enes B. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya maktul Mustafa Koca’nın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti sanığın karardan önceki savunmasını dinledi.



“Maktulü öldürme ya da yaralama kastım yoktu”

Karardan önce son sözü sorulan sanık Kerim Enes B., “Olaylar tamamen karşılaştıktan sonra gelişti. Planlı bir eylem değildi. Ben sadece kendimi savunma amaçlı hareket ettim. Maktulü öldürme ya da yaralama kastım yoktu. O gece evde benimle beraber olan Armağan yüzünden bu olay gerçekleşti. Armağan, aşağı katta alkol bulabileceğimizi söylemeyip beni aşağı indirmeseydi böyle bir karşılaşma gerçekleşmeyecekti. Pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti, Kerim Enes B. hakkında iyi hal indirimi uygulayarak sanığın 25 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.