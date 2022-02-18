Eskişehirspor’a makasıyla destek verdi

Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, Eskişehirspor A Takımı futbolcuları ve teknik ekibini kulüp tesislerinde tıraş etti.

Eskişehir’de Saloon HY adlı işletmesiyle hizmet veren saç tasarımcısı ve erkek kuaförü Hasan Hüseyin Yılmaz ekibiyle birlikte, TFF 2. Lig Beyaz Grubun 26’ncı haftasında Zonguldak Kömürspor ile oynayacağı maç öncesinde Eskişehirsporlu futbolcuları ve teknik ekibi tıraş etti. 22 futbolcu ve teknik ekipten 4 kişiyi tıraş ederek karşılaşma öncesinde siyahkırmızılı ekibe moral vermek isteyen Yılmaz, şehrin takımına destek olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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