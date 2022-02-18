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Yağmurdan en çok onlar etkileniyor Sevimli dostların yağmurla mücadelesi

İHA

Yağmurdan en çok onlar etkileniyor Sevimli dostların yağmurla mücadelesi

Eskişehir’de sokak hayvanları, öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağıştan dükkanların içlerine ve kulübelere sığınarak korunmaya çalıştı.
Eskişehir’de öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar dışında sokak hayvanları da sağanak yağıştan nasibini aldı. Sevimli dostlarımız, yağmurda ıslanmamak ve üşümemek için en yakın dükkanlara ve kulübelere sığındı. Sevimli köpeklerin yağmurda ıslanmaması için dükkanlarını açan esnaflar, müşterilerden takdir topladı.

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