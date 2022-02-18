Eskişehirspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yarın sahasında karşılaşacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde başlayan antrenmanda Eskişehirsporlu oyuncular ısınmanın ardından pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Sportif sakatlığı nedeniyle Hasan Şen idmana katılmazken, sakatlıkları devam eden Onur Bayramoğlu ve Onurhan Uyanık'ın ise tedavileri sürüyor. Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 16 puan ile ligde 18’inci sırada, Zonguldak Kömürspor ise 24 puanla 15’inci sırada bulunuyor.

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