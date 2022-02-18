Kış gününde iç ısıtan uzlaşma Trafik kazasında yaralanan Burak Aydın, şüpheliyi Raif Çelikkalender’i Kızılay'a 50 adet çocuk montu alarak bağışlaması karşılığında affetti

Trafik kazasında yaralanan Burak Aydın, şüpheli Raif Çelikkalender ile Kızılay'a 50 adet çocuk montu alarak bağışlaması karşılığında uzlaşmaya vardı.

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında taksirle yaralama suçundan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan Şüpheli Raif Çelikkalender ile müşteki Burak Aydın arasındaki uyuşmazlık, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen Uzlaştırmacı Cevdet Özgül tarafından tatlıya bağlandı. Müşteki Burak Aydın şüpheli Raif Çelikkalender tarafından Eskişehir Kızılay Başkanlığına 50 adet çocuk montu alarak bağışlaması karşılığında uzlaşmaya vardığı belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği Başkanı Muharrem Akaydın, bahsi konu olayda tarafları uzlaştırmak için bir araya getirilerek, toplumsal uzlaşmanın mahiyeti ve öneminin taraflara anlatıldığını kaydetti. Akaydın, “Uzlaştırmacı, taraflara, 'Adliyeye gitmeden sonuca ulaşma yollarından biri olan uzlaştırma kavramını detaylarıyla anlatarak mahkeme koridorlarında bekleme, mesailerinden kalma gibi faktörler bir araya geldiğinde uzlaşmanın önemi daha da ehemmiyet kazanmaktadır" diyerek taraflara uzlaşmada EDİM seçenekleri sunarak topluma fayda getirecek sosyal edimler üzerinde durulmuştur. Müşteki Burak Aydın şüpheli Raif Çelikkalender tarafından Eskişehir Kızılay Başkanlığına 50 adet çocuk montu alarak bağışlaması karşılığında uzlaşmak istemiştir.

Şüpheli Raif Çelikkalender 50 adet çocuk montunu alarak Eskişehir Kızılay Başkanlığına bağışlamış ve trafikte yaşanan aralarındaki sorun alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan uzlaşma kültürü içerisinde hem sosyal bir sorumluluk anlamında hem de husumet anlamında kış günü içimizi ısıtan bir uzlaşma sağlanmıştır. Bugün yapılan bu anlamlı EDİM karşılığı uzlaşan taraflara sosyal sorumluluk düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yine taraflara yön ve yol gösteren çok kıymetli uzlaştırmacı arkadaşımız Cevdet Özgül'e de ayrıca katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.