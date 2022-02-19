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Dolandırıcılığın yeni yüzü 'komşu esnaf' yalanı Komşu esnaf dolandırıcısı güvenlik kameralarından kaçamadı ‘Karşı restorandan geldim’ diyerek marketleri dolandırdı Takım elbiseli dolandırıcı esnafın başına bela oldu

İHA

Eskişehir'de esnaflara giderek 'komşu esnaftan' geldiğini söyleyerek para bozdurma bahanesiyle dolandırıcılık olaylarına karıştığı iddia edilen şüpheli bir kişinin bu yöntemle çok sayıda olaya karıştığı öğrenilirken, bayiden hırsızlık yaptığı görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Dolandırıcılığın yeni yüzü 'komşu esnaf' yalanı Komşu esnaf dolandırıcısı güvenlik kameralarından kaçamadı ‘Karşı restorandan geldim’ diyerek marketleri dolandırdı Takım elbiseli dolandırıcı esnafın başına bela oldu

Eskişehir’de esnaflara giderek 'komşu esnaftan' geldiğini söyleyerek para bozdurma bahanesiyle dolandırıcılık olaylarına karıştığı iddia edilen şüpheli bir kişinin bu yöntemle çok sayıda olaya karıştığı öğrenilirken, bayiden hırsızlık yaptığı görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Yılmaz Büyükerşen Bulvarı ve Atatürk Caddesi üzerinde çok sayıda esnaf aynı kişi tarafından dolandırıldı. Takım elbisesiyle marketlere giren bir şüpheli yakınlardaki esnaftan geldiğini belirterek, geçici geri getirmek üzere para isteyerek, 'dolandırıcılık' suçunu gerçekleştiriyor. Girdiği işletmelere 'karşı dükkanda esnafım, dükkanda kimse yok. Bozuk para ver, geri getireceğim' diyerek işletmelerden aldığı para sonrası kayıplara karışan şüpheli şahıs çevrede bulunan genellikle yoğun esnafı seçiyor. Genel olarak marketlerin yakınındaki döner restoranlarından geldiğini, 100 veya 200 liralık madeni paraya ihtiyaçları olduğunu belirten dolandırıcı, parayı az sonra getireceğini söyleyerek çalışanları kandırmaya çalışıyor. Cadde üzerindeki esnafa girip farklı bahanelerle toplu şekilde madeni para, cep telefonu veya farklı malzemeleri isteyen şüpheli, birçok kişiye mağduriyet yaşattı.
Kimliği belirlenemeyen şahsın marketlerden bozuk para isteyerek dolandırıcılık yaptığı ve bir bayiden de hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

“Lacivert takım elbiseli, kravatlı bir şekilde dolaşarak başkalarının isimlerini kullanıyor”
Atatürk Caddesi’nde döner restoranı işleten Kazım Doğru, dükkânlarının karşısında bulunan bir markete gelen dolandırıcının 100 lira alıp gittiğini belirtti. Kendi döner restoranlarının adını kullanarak marketten bozuk para istendiğini söyleyen Doğru, “Saat 10.3011.00 civarında yan taraftaki markette çalışan bir arkadaş ‘Bozuk para almıştınız. Karşılığını verir misiniz?’ diyerek geldi. Bozuk para almadığımızı söylediğimde ‘Sizin adınızı kullanıyor.’ dedi. Öyle bir şey olsa ya kendim ya da çalışanlar gelir diye söyledim. Birisinin bizim adımızı kullanarak bozuk para aldığını tekrarladı gelen market çalışanı. Öbür markete gittiğinde durumu anlattım. Bizim adımızı kullanma ihtimallerine karşı uyardım. Marketteki çalışanlar sabah geldiğini ve 100 lira bozuk para getirdiğini söyledi. Bir daha gelirse haber vermesini söyledim. Sabah markette bütünlettiği 100 lira ile diğer markete gidiyor ve bizim adımızı kullanıyor. Dükkânda tekim yanıma para almadım hemen alıp geleceğim diyor. Bağlar bölgesindeki olayların güvenlik kamerası görüntülerine baktım. Aynı maske aynı takım elbise var. Lacivert takım elbiseli, kravatlı bir şekilde dolaşarak başkalarının isimlerini kullanarak esnafa zarar veriyor” dedi.

“Telefonu götürüp karşı dükkândaki personeline göstereceğini söyledi”
Yılmaz Büyükerşen Bulvarı’nda bir telefoncuda çalışan Bahar Çekim, şahsın ilk önce kendi dükkânlarına geldiğini ve karşıdaki döner restoranının sahibi olduğunu, personeline cep telefonu alacağını söylediğini belirtti. Şüphelinin gösterme bahanesiyle cep telefonuyla gitmek istediğini fakat kendisinin izin vermediğini belirten Çekim, “Sabah dükkânı açtım ve temizliği yapmıştım. Müşteri gibi gelerek telefon alacağını söyledi. Sıfır telefon istedi. Karşıdaki dükkândan geldiğini ve oranın sahibi olduğunu söyledi. Telefonları gösterdim. Fiyatını sordu. Daha sonra bozuk para sordu. Telefonu götürüp karşı dükkândaki personeline göstereceğini söyledi. Ben de izin vermedim. Israr etti, esnaf olduğu ve patronumu tanıdığını söyledi. Ben vermeyince telefonu çıktı gitti” ifadelerini kullandı.

“Bize gelip şarjlı vidalama aleti istemiş”
Yılmaz Büyükerşen Bulvarı’nda ikinci el eşya satışı yapan Mustafa Çetintaş, aynı şahsın kendi dükkanlarına gelerek şarjlı vidalama aleti istediğini söyledi. Şüphelinin burada da karşıdaki komşudan geldiğini belirttiğini iddia eden Çetintaş, şu ifadeleri kullandı:
“Markette çalışan arkadaştan duydum. Karşı esnaftan gelip bozuk para istemiş. Marketteki arkadaşta esnaf olarak yardımcı olmak istemiş. Ben bütün halini getireceğim diyerek bozuk parayı alıp gidiyor. Daha sonra da bize gelip şarjlı vidalama aleti istemiş. Beraber çalıştığımız abiden istemiş. Abimiz ben seni tanımıyorum diyerek vermemiş. Buralarda böyle bir dolandırıcılık olayı olmaya başladı. Esnaf olarak hepimiz birbirimizle konuştuk. Artık daha dikkatliyiz. Bu şekilde dolandırıcılıkla daha önce karşılaşmamıştık. Birisi geldiğinde dikkat etsin tüm esnaf arkadaşlar.”

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