Sağlık yerine kozmetik amaçlı lens kullanımına dikkat Bilinçsiz lens kullanımı popülerleşiyor

Gençlerin son dönemlerde bilinçsizce kontakt lens tercih ettiklerini vurgulayan Optisyen Mustafa Kılınç, “Haftalık veya aylık lens kullanımı diye bir şey söz konusu değildir” dedi.

Gözlük yerine bilinçsiz bir şekilde lens tercihinin, gençler arasında günden güne popülerleştiğini vurgulayan Optisyen Mustafa Kılınç, kozmetik amacın göz sağlığının önüne geçtiğini belirtti. Kontakt lenslerin doktor tavsiyesi veya uzman bir optisyen görüşünden sonra takılmasının daha güvenli olacağını söyleyen Kılınç, “Lenslerde en dikkat edilmesi gereken husus hijyendir. Haftalık veya aylık kullanılan lens diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü lensler çıkartıldıktan sonra solüsyonla temizlenip ertesi gün tekrardan takılması gerekiyor” dedi.



“Göz yapısı ve göz yaşı miktarı, lense uygun olması gerekiyor”

Göz yapısının kontakt lense uygun olmasının da önemli bir kriter olduğunu ifade eden Optisyen Kılınç, detaylarıyla birlikte konuyu şöyle özetledi:

“Göz yapısı başta olmak üzere göz kapağının ve göz yaşı miktarının kontakt lens değerlerine uygun olması, gözlerin sağlığı açısından dikkate alınması gereken durumlardır. Ayrıca ülkemizde ekran bağımlılığına olan artış günden güne devam ediyor ve bu durum için tasarlanan özel filtreli camları öneriyoruz. Bu sayede insanlar ekran karşısında daha sağlık bir görüş elde ediyor.”



“Piyasaya sunulan mavi ışık filtreli gözlüklerin yüzde 99’u sahte”

İnsanların gözlük veya kontakt lens tercini bilinçsizce yaptıklarını ve piyasaya mavi ışık filtreli diye internete sunulan çok fazla ürün olduğunu dile getiren Mustafa Kılınç, “Bu gözlüklerin yüzde 99’u sahtedir. Çünkü bu iş tek renkle belli olmaz” diyerek konuya açıklık getirdi.

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