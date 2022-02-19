Eskişehir'de yüksek kesimlerde soğuk hava etkisini gösteriyor

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Eskişehir’de sıcaklıkların eksi derecelere seyretmesi özellikle yüksek kesimlerde buzlanmaya neden olurken, kent merkezinde ise ılık bir hava hüküm sürüyor.

Eskişehir’de dün akşam saatlerinde yağan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Gece eksi seviyelerde seyreden sıcaklıklara bağlı olarak buzlanmalar oluştu. Sabah saatlerinde kent merkezinde ılık bir hava hüküm sürdü. Özellikle yüksek kesimlerdeki mahallelerde yaşayan vatandaşların sokağa çıktığında yürümekte zaman zaman güçlük çekmeleri dikkatlerden kaçmadı.

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