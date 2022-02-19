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Güneşi gören Eskişehirliler parklara akın etti

İHA

Güneşi gören Eskişehirliler parklara akın etti

Eskişehir’de yaşanan yağışlı ve soğuk havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.
Eskişehir’de birkaç günlük yağışlı havanın ardından sıcaklık mevsim normalleri üzerine çıkınca vatandaşlar parklara akın etti. Öğle saatlerinde güneşin etkisini arttırmasıyla parklarda oluşan kalabalık dikkat çekti. Hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar, çocuklarını da alarak oyun alanlarını doldurdu. Havanın soğuk olduğu günlerde dışarı çıkamayan çocukların oyun keyfi görülmeye değer görüntüler oluşturdu.

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