Gara şehidinin evinde mevlit okundu

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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci için Eskişehir’deki evinde mevlit okutuldu.

Şehidin Alanönü Mahallesi’nde bulunan evinde gerçekleştirilen mevlit programına Eskişehir Valisi Vali Erol Ayyıldız, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Ayyıldız’ın şehit ailesiyle yakından ilgilendiği program, Kur’anı Kerim tilavetinin ardından Mevlidi Şerif okunması ve hep birlikte dua edilmesiyle sona erdi.

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