Eskişehir’de çift sıra park çilesi bitmiyor Hatalı park ve yoldan yürüyenler trafiği olumsuz etkiliyor

Eskişehir’de araç yoğunluğunun olduğu caddelerde bilinçsiz sürücüler tarafından yapılan çift sıra parklar, trafik akışını olumsuz etkiliyor.
Kentin birçok bölgesinde gözlenen park sorunu, trafiğe çıkan sürücülerin adeta korkulu rüyası oluyor. İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi üzerindeki dükkânlardan alışveriş yapmak isteyen sürücüler, çift sıra park yaparak trafiğin olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Gün içerisinde zaten yoğun olan caddede yapılan hatalı parklardan dolayı trafikte sıkışma yaşanıyor. Bazı yayaların park halindeki araçların yola bakan tarafından yürümesi de tehlikeye davetiye çıkarıyor. Kaldırım olmasına rağmen araçların geçtiği taraftan yürüyen vatandaşların rahatlığı dikkat çekiyor. Denetimlere rağmen sürücülerin umursamazlığı vatandaşların tepkisine neden oluyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.