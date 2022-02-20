Tahta bacaklı palyaçonun silüeti tüm caddeyi gölgeledi

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Eskişehir'de Hamamyolu Caddesi’nde tahta bacaklı animatör, esnafın ve çocukların ilgisini üzerinde topladı.

Kentin en yoğun bölgelerinden Hamamyolu Caddesi’nde takma bacaklarıyla birlikte yaklaşık 3 metreye ulaşan tahta bacaklı palyaço, görenlerin dikkatini çekti. Tahta bacaklı palyaço, kendisini ilgiyle izleyenlere el sallayarak caddenin ortasında yürüdü. Palyaçoyu görmek isteyenler işlerini bırakıp telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı. Özellikle çocukları peşinde koşturan animatörün ilginç görüntüsü, çarşıda alışveriş yapanların dikkatini toplamayı başardı.

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