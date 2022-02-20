İÇEM'den çocuklar için “Oyun Grubu” müjdesi

Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM), işitme engelli çocukların nitelikli eğitimi için çalışmaya devam ediyor.

Önceki dönemlerde de yapılan ancak pandemide gerçekleştirilemeyen oyun grupları için yeni dönem programı hazırlandı. Oyun gruplarına 1848 ay arasında işitme kayıplı ve işiten çocuklar ile aileleri katılım sağlayabilecek. Çocuklara ve ailelerine yönelik düzenlenen uygulamanın bahar dönemi 1 Mart17 Haziran tarihleri arasında haftada bir kez olarak belirlendi.

Bir saat 20 dakika süren grup eğitimlerine düzenli katılım, hem çocuğun grup içerisindeki iletişimini hem de öğrenme becerilerini geliştirmede büyük önem taşıyor. Bu süre içinde serbest oyun etkinliklerinin yanı sıra yapılandırılmış grup etkinlikleri, aktiviteler ve müzik çalışmaları da yer alıyor. İÇEM eğitmenleri, çocukların sosyal ve eğitsel gelişimi için hazırlanan oyun gruplarına mümkün olduğu kadar düzenli devam edilmesini öneriyor.

Kreş eğitimlerinin aksine İÇEM Oyun Grubu'na ebeveynler de çocukları ile birlikte katılıyor. Oyun grubuna dâhil olan çocuklar için kaliteli bir öğrenme ortamı oluşturulması, düzenlenen aktivitelerin temel amacını kapsıyor. Böylece oyun grupları sayesinde ebeveynlerin de çocuklarıyla etkileşime girmesi sağlanıyor. Diğer yandan oyun gruplarının yetişkinler ve çocuklar için sosyalleşme ve birbirlerinden yeni şeyler öğrenme konusunda da işlevsel bir ortam oluşturması hedefleniyor.

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