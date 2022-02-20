Işıl Özgentürk ile “Hadi Bir Film Yapalım” atölyesi başlıyor

Tepebaşı Belediyesi, alanında usta isimleri Eskişehirlilerle buluşturduğu etkinliklere bir yenisini daha ekliyor.

At, Balalayka, Bekçi, Su da Yanar, Yılanı Öldürseler filmlerinin usta senaristi; “Seni Seviyorum Rosa” filminin yönetmeni Işıl Özgentürk ile sinema atölyesi Eskişehir’de başlıyor. Özdilek Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan Işıl Özgentürk ile “Hadi Bir Film Yapalım” atölyesi, Eskişehirlileri sinemanın mutfağı ile tanıştıracak. Çekim senaryosu, fotoğraf çözümleri ve sıralanması, senaryo ve mitoloji, çekim ve montaj gibi konuların ele alınacağı atölye çalışmalarına 16 yaş üstü ve her meslekten vatandaşlar katılabilecek. 619 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek atölye için kayıt işlemleri Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde yapılacak.

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