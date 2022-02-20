Güneşli havayı gören oltasını çıkardı

Eskişehir’de hafta sonu etkisini gösteren güneşli ve sıcak havayı görenler, oltalarıyla Porsuk Çayı’nda balık tuttu.

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı, etrafında yapılan piknik ve çeşitli aktivitelerle şehrin en önemli doğal değerlerinden biri olarak görülüyor. Türkiye’nin Venedik’i olarak da bilinen kentte, Porsuk Çayı’nda balık tutmak da güzel havalarda vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen aktivitelerden biri oluyor. Uzun süredir soğuk havanın etkisi altında olan kentte hafta sonu yüzünü gösteren güneş, sıcaklığın da artmasına neden oldu. Gün içerisinde hava sıcaklığının 13 dereceye ulaşması beklenen kentte, güneşli havayı fırsat bilenler oltalarını alarak Porsuk Çayı kıyısına koştu. Porsuk Çayı’nın ortasından geçtiği şehrin ünlü parkı Kanlıkavak Parkı’nda tatil gününü balık tutarak geçiren vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

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