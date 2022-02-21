Hentbol maçında tribün karıştı; Beşiktaş taraftarları salondan çıkarıldı



Engin ÖZMEN Caner AKSU / ESKİŞEHİR, (DHA) Hentbol Erkekler Süper Ligi´nde Eskişehir Ormanspor´un evinde konuk ettiği Beşiktaş taraftarlarının tribünde uyarılara rağmen `taşkınlık´ çıkarması nedeniyle maç 2 kez dururken, çevik kuvvetin müdahale ettiği taraftarlar salondan çıkarıldı. Maç, yaklaşık bir saatlik aranın ardından yeniden başlarken, bir taraftar gözaltına alındı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi´nin 16´ncı hafta karşılaşmasında Eskişehir Ormanspor, Porsuk Spor Salonu´nda Beşiktaş´ı konuk etti. Maçın başlamasıyla birlikte Beşiktaş taraftarlarının `taşkınlık´ yapması nedeniyle maç 2 kez durdu. Yapılan uyarılara rağmen tribündeki koltukların kırıp salona atan ve karşı tribünlere pet şişe fırlatan Beşiktaş taraftarları için federasyon gözlemcisi maçtan çıkarılmasına karar verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği taraftarlar salondan çıkarıldı. Eskişehir Ormanspor taraftarları ise salonda kaldı. Maç, tribün olayları nedeniyle 3´üncü dakikada dururken, yaklaşık 1 saat sonra yeniden başlatıldı.

BİR TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

Beşiktaş taraftarları Porsuk Spor Salonu´ndan çıkarılarak polis ekipleri eşliğinde geldikleri otobüslere bindirildi ve şehirden ayrıldı. Polis ekiplerince 1 taraftar ise gözaltına alındı. Maçın ilk yarısını Beşiktaş, Ormanspor karşında 11-5 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 22-15 kazandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftar cep telefonu görüntüleriyle tribün

Beşiktaşlı taraftarların salondan çıkartılması

Çevik kuvvet polislerinin taraftarı kordona alması

Taraftarların otobüslere bindirilmesi

Genel görüntülerDHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU

2022-02-20 23:01:57



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