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Ünlü saç tasarımcı Hasan Hüseyin Yılmaz'dan örnek davranış Hasan Hüseyin Yılmaz: “Bu gibi kurumları herkesin ziyaret etmesi gerekiyor”

İHA

Eskişehirli saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz ve ekibi, Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret ederek 50 çocuğa giysi ve ayakkabını yardımında bulunarak, saçlarını kesti.

Ünlü saç tasarımcı Hasan Hüseyin Yılmaz'dan örnek davranış Hasan Hüseyin Yılmaz: “Bu gibi kurumları herkesin ziyaret etmesi gerekiyor”

Eskişehirli saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz ve ekibi, Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret ederek 50 çocuğa giysi ve ayakkabını yardımında bulunarak, saçlarını kesti.

Eskişehir’de Saloon HY adlı kuaför salonuyla erkek ve kadınlar için saç tasarımı yapan Hasan Hüseyin Yılmaz ve ekibi, Eskişehir Valiliği’ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret etti. Ünlü saç tasarımcısı Yılmaz, ekibiyle birlikte 50 çocuğun saç tıraşını yaparken eşofman ve ayakkabı yardımlarında bulundu. Bu gibi kurumları herkesin ziyaret etmesi gerektiğini vurgulayan Hasan Hüseyin Yılmaz, çocukların mutlu olmasının kendisi ve ekibini de mutlu ettiğini belirtti.

“Ekibimle beraber 50 tane yakışıklı kardeşimizin saçını kestik”

Çocuklar için yapılan yardımların ilk ve son olmayacağını belirten Hasan Hüseyin Yılmaz, bu gibi kurumlara her sezon üç dört kere ekibiyle beraber ziyaret ettiğini söyledi. Yılmaz, “Burada 50 tane kardeşimize hizmet verdik. Çocukların mutluluğu bizleri mutlu ediyor. Onlara hem ayakkabılarını hem eşofman takımlarını getirdik. Ekibimle beraber 50 tane yakışıklı kardeşimizin saçını kestik. Bu ilk değil ve son olmayacak, böyle yerleri herkesin görmesini istiyorum” dedi.
Çocuklar için yapılan giysi bağışına katkılarda bulunan İhsan Karağaç, “Burada kalan kardeşlerimize, çocuklarımıza bir muhtelif giyim ve ayakkabı desteğinde bulunmak istedik. Bu şekilde faaliyette bulunmaktan mutluyuz” diye konuştu.
Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Sedat Tunç ise, “Arkadaşlarımıza bu yardımlarından, bu hassas davranışlarından dolayı hem çocuklarımız adına hem kuruluşumuzun adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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