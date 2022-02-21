Bu yöntem oto yıkamacıların gözdesi Yarım damacana su ile bir araba yıkanıyor Oto yıkama işiyle uğraşan Fahri Toğrul: "Buhar makinesi sayesinde daha az su kullanılarak araba yıkanabiliyor"

Eskişehir'de oto yıkamacılar, daha az su kullanılan buhar makineleri ile araçları temizleyerek, hem su tasarrufu yapıyor hem de vatandaşa daha hijyenik bir araç teslim ediyor.

Geçtiğimiz senelerde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle birçok oto yıkama dükkânında aksamalar meydana gelmişti. Buharlı temizleme makinesiyle hem su tasarrufunda hem de pandemi sürecinde daha hijyenik olması sebebiyle kendilerince çözüm üreten esnaf, buharın gücünden faydalanarak araçların içini ve dışını detaylı bir şekilde temizleyebiliyor.



“Hiçbir kimyasal kullanılmadan sadece buharın gücüyle temizlenen araçların masrafı 10 litre su oluyor”

Yaklaşık bir iki yıl önce yağışların azalmasından dolayı Eskişehir’de su sıkıntısı yaşadıklarını belirten oto yıkamacı Fahri Toğrul, son dönemde kar ve yağmur yağışlarının artmasıyla beraber bu sorunun azalttığını belirtti. Alternatif teknolojiden yararlanarak çareyi buhar makinesinde bulduklarını vurgulayan esnaf Toğrul, “Sıcak buharla birlikte arabalar daha hijyenik bir şekilde yıkanıyor ve su sarfiyatını azalıyor. Hiçbir kimyasal kullanılmadan sadece buharın gücüyle temizlenen araçların toplam masrafı 10 litre su oluyor” dedi.



“140 derece ile araç daha hijyenik bir hale geliyor”

Bu kış beklenenden daha fazla kar yağdığını ve bundan dolayı su haznelerinin çoğaldığını söyleyen Toğrul buhar makinesinin yanında yıkama makinesini de çalıştırdıklarını söyleyerek, “140 derece buharla arabanın içi başta olmak üzere koltuklarını, paspaslarını ve tüm iç aksanını rahat bir şekilde temizliyoruz. Bu sayede araç daha hijyenik bir hale geliyor” diyerek sözlerini tamamladı.



“Detaylı yıkamada biz yine de buharlı makineyi tercih ediyoruz”

Buhar gücüyle yıkama yapmanın hijyenik açıdan kullanışlı olmasının yanında su tasarrufunda da bir alternatif olduğunu dile getiren Fatih Şahin, sistemin elektrik faturasına ciddi bir şekilde yansıdığını belirterek, teknolojinin sunduğu imkanları salgın sürecinde fırsata çevirdiklerini şu sözlerle anlattı:

“Kar yağışı ile su oranı arttı fakat detaylı yıkamada biz yine de buharlı makineyi tercih ediyoruz çünkü mikropları yok etmede daha etkili olduğunu biliyoruz. Ama dediğim gibi hijyen açısından epey kullanışlı bir sistem.”

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