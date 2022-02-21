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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosikletli polisler 14 şüpheli yakaladı

İHA

Motosikletli polisler 14 şüpheli yakaladı

Eskişehir’de motosikletli polisler tarafından yapılan çalışmalarda 16 adet silah ile 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirilirken, aranması olan 14 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şubesi Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışma düzenlendi. Suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu, 12 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 105 adet mermi, 3 adet pompalı tüfek ile bu tüfeklere ait 8 adet mermi, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranması bulunan 14 şüpheli yakalandı yakalandı.

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