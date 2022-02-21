Uyuşturucu satıcısı 2 kişi yakalandı

İnterneti ikiye bölen görsel! Siz ne görüyorsunuz?

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Güllük ve Hoşnudiye mahallelerinde yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 137 adet ecstacy uyuşturucu hap, 66,66 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler M.K. ve İ.D.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.