Eskişehirli doğa tutkunları Bilecik’in kanyonlarını gezdi

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Eskişehirli doğa tutkunları seyrine doyumsuz manzarasıyla ünlü Harmankaya ve Koyunlu kanyonlarında 17 kilometrelik yürüyüş yaptı.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri Bilecik’te bulunan kanyonları ziyaret ederek, belirledikleri 17 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı. Harmankaya Kanyonu’ndan başlayan yürüyüş, Koyunlu Kanyonu’nda devam etti. Yürüyüşte yer alan 50 katılımcı, kanyonların kendine hayran bırakan manzarasında keyifli vakit geçirdi. Koyunlu Kanyonu’nu takiben termal kaynakları da ziyaret eden doğa tutkunları Koyunlu Köyü’nde sona erdi.

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