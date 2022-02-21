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Tavana asılı bulunan Beyhan'ı, eşi öldürmüş

DHA

Tavana asılı bulunan Beyhan'ı, eşi öldürmüş


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de evinin bodrumunda tavana asılı olarak ölü bulunan 2 çocuk annesi Beyhan Biçer´in (41), öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüpheli olarak tutuklanan ve cezaevinde intihar eden Beyhan Biçer'in eşi Ercan Biçer'in (47) avukatı M.N.E, "Ercan Biçer, intihar etmeden önce kendisiyle yaptığım görüşmede. Beyhan Biçer´i kendisinin öldürdüğünü oğlu Caner Biçer'in (21) bu olaya dahil olmadığını söyledi" dedi.
Tepebaşı ilçesine bağlı Kozlubel Mahallesi´nde oturan 2 çocuk annesi Beyhan Biçer, 26 Ağustos 2020'de evlerinin altında bulunan bodrum katında tavana asılı olarak ölü bulundu. Eşi Ercan ve oğlu Caner Biçer'in ihbarı üzerine gelen Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlatırken, Beyhan Biçer´in yanında `Ben ölmek istiyorum, bu yükle daha fazla yaşamak istemiyorum. Ölümümden kimse sorumlu değildir´ yazılı not bulundu. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede Beyhan Biçer´in yazdığı pasta tarifi el yazısı ile intihar notu karşılaştırıldı ve uyumlu olduğu tespit edildi. İntihar notunda yapılan incelemede ise üzerinde Beyhan Biçer´in eşi Ercan ve oğlu Caner Biçer'in parmak izi saptandı.
ÇELİŞKİLİ İFADELER ŞÜPHELİ YAPTI
Ölen Beyhan Biçer´in eşi Ercan ile oğulları Caner Biçer'in çelişkili ifadeleri ve intihar notunda parmak izlerinin tespit edilmesinin ardından `şüpheli´ sıfatıyla sorguya alındı. Gözaltına kalan baba ve oğlu Beyhan Biçer´in intihar ettiğini ve kendilerinin suçsuz olduklarını iddia etti. Serbest bırakılan Ercan Biçer ve oğlu Caner Biçer'in telefonları Eskişehir 2´nci Sulh Ceza Hakimliği kararıyla dinlemeye alındı.
EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İMA ETTİ
Şüphelilerden Ercan Biçer´in arkadaşı ve akrabalarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde eşi Beyhan Biçer´i öldürdüğüne dair üstü kapalı imalarda bulunarak, "İnşallah açık verecek başka bir şey konuşmamışımdır. Böyle şüpheleri üzerime çekecek bayağı bir şeyler yaptım" dediği belirlendi. Ayrıca çocukluk arkadaşı H.Y.´nin "Bir de kendine güveniyorsun ağabey, temiz iş yapmışsın yani" sözlerine karşılık `kanıt yok´ diye cevap verdiği anlaşıldı. Telefon görüşme kayıtlarının yanı sıra Beyhan Biçer´in eşarbı ile elbisesinin üzerinde Ercan Biçer ve oğlu Caner Biçer'in DNA örneklerine rastlandı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli Ercan Biçer, görüşmelerdeki sözlerinin tamamen şaka amaçlı olduğunu öne sürürken, geçen yıl nisan ayında çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlayıp geçen yıl temmuz ayında tutuklu olan Ercan Biçer ile tutuksuz yargılanan oğlu Caner Biçer hakkında 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ne dava açtı. İddianamede Beyhan Biçer´i öldürdüğü iddia edilen eşi Ercan Biçer ve oğlu Caner Biçer için  `kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
SAMİMİ İTİRAF NETİCESİNİ SORMUŞ
Geçen yıl eylül ayında Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi´nde tutuklu bulunan sanık Ercan Biçer, kendisini asarak intihar etti. 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya ise tutuksuz yargılanan Biçer çiftinin oğlu Caner Biçer, ölen Beyhan Biçer´in yakınlarıyla avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti Ercan Biçer´in cezaevinde intihar ettiğini kayıtlara geçerken, davanın tek sanığı olarak çiftin çocukları Caner Biçer kaldı. Duruşmada avukat M.N.E, sanık Ercan Biçer´in intihar etmeden önce kendisine eşini öldürdüğünü itiraf ederek ne kadar ceza alacağını sorduğunu söyledi. Mahkemede tanık olarak dinlenen avukat M.N.E., "Ercan Biçer benim dava dolayısıyla müvekkilimdi. İntihar etmeden önce kendisiyle yaptığım görüşmede. Beyhan Biçer´i kendisinin öldürdüğünü Caner Biçer'in bu olaya dahil olmadığını söyledi. Öldürme sebebi olarak da maktül Beyhan Biçer´in kendisini bir başkasıyla aldattığı için yaptığını söyledi. Bana olayı samimi itiraf etmesi halinde neticenin ne olacağını sordu. Ben de kendisine haksız tahrik indiriminden ve iyi hal indiriminden faydalanacağını söyledim" dedi.
Mahkeme heyet tanıkları dinledikten sonra duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-02-21 12:01:42

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