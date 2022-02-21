Eskişehir’de vaka sayısı bir önceki haftaya göre arttı

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Eskişehir’de 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka sayısı, bir önceki haftaya göre arttı.

Nüfusunun yüzde 86’sı aşılanan Eskişehir’de 100 binde görülen haftalık koronavirüs vaka sayısı arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yayımladığı tabloya göre, 511 Şubat tarihleri arasında kentte 100 binde görülen vaka sayısı 640,61 olarak kaydedildi. 29 Ocak4 Şubat vaka sayısı 100 binde 636,23 olan kentteki vaka artışı, bir önceki haftaya göre yüzde 4,38 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, Eskişehir en yüksek aşılama oranına sahip iller arasında 7’nci sıradaki yerini koruyor.

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