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Eskişehir ve Kütahya'da vaka sayıları arttı, Bilecik'te düştü

DHA

Eskişehir ve Kütahya'da vaka sayıları arttı, Bilecik'te düştü


ESKİŞEHİR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Eskişehir ve Kütahya´da vaka artışı yaşanırken, Bilecik´te ise vaka sayıları düştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Şubat haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de, vaka sayısı 100 bin kişide 636,23´ten 4,38 artışla 640,61´e yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da, 100 bin kişide 928,40 olan vaka sayısı 5,34 artışla 933,74 oldu. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide 703,19 olan vaka sayısı 2,9 düşüşle 700,29´a indi. Koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olan 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 86, Bilecik'te yüzde 84,1, Kütahya'da ise yüzde 79,9 oldu. Sağlık Bakanlığı´nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Eskişehir, Kütahya ve Bilecik, `çok yüksek risk´ anlamına gelen kırmızı renkte yer aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-02-21 16:16:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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