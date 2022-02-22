Eskişehirli aşçılar HORECA fuarına katıldı

Türkiye Aşçılar Federasyonu’na bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği 1619 Şubat tarihleri arasında İzmir’de yapılan HORECA fuarına katıldı.
Eskişehirli aşçılar fuarda endüstriyel mutfak firmalarının ve yerel üretilen gıda stantlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. ESASDER Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya, "Bu gibi yapılan fuarlara mümkün olduğu kadar Eskişehirli meslektaşlarımızla birlikte katılarak Gastronomi ve yerel üretim hakkında neler yapıldığını yerinde görüyoruz. Yeni yeni geliştirilen pişirme ekipmanları ile elde edilen yemek ve sunum tekniklerini yakından görmek meslektaşlarımızın gelişimine katkı sunuyor. Biz yurdun değişik bölgelerinde yapılan Gastronomi ve turizm etkinliklerine katılıp çok kıymetli fikirler elde ediyoruz. Bunlarında şehrimizde uygulanabilir ve tanına bilir hale getirilmesi için gayret sarf ediyoruz. Eskişehirde’de yapılması muhtemel bu etkinliklerde tecrübe kazanıyoruz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.