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Eskişehir Veteranlar Spor Kulübü'nden sporculara çağrı

İHA

Eskişehir Veteranlar Spor Kulübü'nden sporculara çağrı

Eskişehir Veteranlar Spor Kulübü Derneği, 'Yunusemre' logosuyla Eskişehir başta olmak üzere veteran sporcuları bünyesine davet ediyor.
Eskişehir’i temsil etmesi amacıyla yeni kurdukları derneğin logosunu Yunusemre olarak belirlediklerini dile getiren Başkan Mustafa Uğur Yücel, “Derneğin isminden de görüleceği üzere gerek Eskişehir’deki gerek ülke içerisindeki spora gönül vermiş veteran sporcuları, kulübümüze davet ediyoruz. Ayrıca simgemizi Yunus Emre olarak belirlememizdeki amaç, ‘Sevelim sevilelim’ sloganını Türk spor kültürüne tesis etmekdir. Horting branşı başta olmak üzere tüm spor dallarında bir hoşgörü ortamı meydana getirerek, faaliyetlerimizin milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
“Yunus Emre logosu bize güç veriyor”
Yeni kurulan Horting Federasyonu’nda da emekleri geçen Yücel, Eskişehir’deki spor kulüplerinin talep doğrultuda; Avrupa Dövüş Sambosu, Taeekwondo, Judo, Boks, Kick Boks, Aerobik gibi spor branşlarında bir ay tanıtım yapmak amacıyla antrenör yollayacaklarını iletti. Her şeyden önce tüm sportif çalışmalarda sağlıklı, ahlaklı, kötü alışkanlıklardan uzak ve Türk kültürüne yakışır şekilde sporcular yetiştirebilmekten başka bir gayesi olmadıklarını vurgulayan dernek başkanı Mustafa Uğur Yücel, “Evraklarımızı tamamlayıp, bugün resmi dairelere teslim ettik ve Yunus Emre logosu bize güç veriyor. Önce Türk milletini sonra Türk sporu camiasını gururlandıracak işlere imza atacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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