Yıllardır pis kokuyla mücadele ediyorlar Kanalizasyondan gelen pis koku, hem esnafı hem de vatandaşı bezdirdi Hamamyolu esnafının pis koku çilesi bitmiyor Esnaf, kötü koku sebebiyle müşteri kaybediyor

Eskişehir’de Hamamyolu esnafı, yıllardır kanalizasyondan gelen kötü koku sorununun bir an önce çözülmesini istiyor.

Eskişehir’in en işlek yaya yollarından olan Hamamyolu Caddesi, gerek alışveriş gerek ise gezintiye çıkan vatandaşlara sahipliği yapıyor. Hamamyolu Caddesi’nin yanında yer alan Banka Caddesi esnaflarının başı yıllardır çözülemeyen kötü koyuyla dertte. Kanalizasyondan gelen kötü koku, Banka Caddesi esnafının müşteri kaybetmesine neden olurken, oradan geçen vatandaşlara da zor anlar yaşatıyor. İlgili tüm belediye ve kurumlara dilekçe verdiklerini belirten esnaf, 15 yıldır kötü kokuyla mücadele ettiklerini söyledi. Esnaf, müşteri kaybetmemek uğruna kötü kokunun geldiği mazgalları kartonlarla kapatsa da yeterince etkili olmadığını belirtti. Yetkililere seslenen esnaf, sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

“Bu cadde, Eskişehir’in kalbi”

Kötü kokunun geldiği Banka Caddesi esnafı Zerrin Aydın, yıllardır çözülemeyen bu soruna sitem etti. Kötü koku sebebiyle maske bile zor taktığını söyleyen Aydın, “Bu cadde, Eskişehir’in kalbi. Buradan her geçen, ‘Siz nasıl duruyorsunuz burada’ diyor. Bu kokuyla birlikte maskeyi bile zor takıyoruz. Müşterimizi olumsuz yönde etkiliyor, işlerimizi azaltıyor. Dükkânda iki tane parfüm makinesi olduğu halde, pis kokuyu kesmiyor” dedi.

“Yıllardır bu kokuyla yaşamayı çalışıyoruz”

Başka esnaf Mehmet Emin Suer ise, her yere dilekçe vermelerine rağmen kötü koku sorununun çözülmediğini söyledi. Müşteri kaybı yaşadığını belirten Suer, yetkililere şu şekilde seslendi:

“Koku çilemiz hala devam ediyor. Biz esnaf olarak bıktık bu kokudan. Biz her yere dilekçe verdik ama hala daha bir önlem alınmadı. Yıllardır bu kokuyla yaşamayı çalışıyoruz. Gelen müşteri de rahatsız oluyor. Bu zeminin komple kazılıp bir şeyler yapılması lazım. Yetkiler bir an önce buraya bir el atarsa bizde rahatlayacağız vatandaşlarda.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.